U. Almeirim apresenta equipa de Infantis femininas

Dia 2 de dezembro é um dia que ficará na história do U. Almeirim e tudo porque decorreu a apresentação da equipa feminina Infantis, no Estádio Dom Manuel de Mello perante mais de uma centena de pessoas. São 17 jogadoras com idades entre os sete e os 12 anos.

As atletas foram apadrinhadas pelas seniores dos clube, tendo mesmo feito uma entrada em campo em conjunto, “o que suscitou alguma emoção no virar de mais esta página na já grandiosa história do clube”, diz o clube almeirinense.

Para a semana esta equipa vai tornar-se a primeira equipa exclusivamente feminina da história da Associação de Futebol de Santarém a competir no Campeonato Distrital de Infantis daquela estrutura, quando receber no Municipal de Almeirim a equipa do NS Rio Maior.