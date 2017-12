Almeirim contribui para Banco Alimentar Contra a Fome

Nesta ação estão envolvidos mais de 40 mil voluntários e, segundo o Banco Alimentar Contra a Fome, as 420 mil pessoas serão apoiadas através de 2.645 instituições de solidariedade, para as quais será canalizado o produto desta campanha iniciada na sexta-feira.

O Banco Alimentar conta para esta ação com o apoio de empresas e entidades, que disponibilizam equipamentos e serviços, tais como transportes, publicidade, comunicação, seguros, segurança e alimentação.

“É muito importante não nos esquecermos que, no dia-a-dia, ainda há pessoas que precisam de ajuda para comer, principalmente numa altura como o Natal, onde ter a família reunida à volta de uma mesa é um desejo que nos cabe a nós concretizar”, afirmou a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, Isabel Jonet.

No Concelho de Almeirim dezenas de voluntários e instituições juntaram-se à iniciativa.

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim (SCMA), detentora do Jornal O Almeirinense, também marcou presença. Na foto estão a diretora geral da SCMA, Helena Duarte, Joana de Mello, Diretora do Conde de Sobral e Maria Vieira, da área comercial do jornal.