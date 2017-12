Um homem de 83 anos foi encontrado morto, esta quarta-feira, dia 6 novembro, em Almeirim. As informações são ainda escassas, mas O Almeirinense sabe que há suspeita de crime.

O Bombeiros Voluntários de Almeirim foram chamados à habitação, perto das bombas da Galp, pelos familiares da vítima. Os bombeiros alertaram os militares da GNR por volta das 14h00.

A Polícia Judiciária vai tomar conta do caso e investigar as causas da morte do idoso.

(em atualização)