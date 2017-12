Livro apresentado no jornal O Almeirinense

Depois do lançamento em Benfica do Ribatejo, no passado dia 19 de agosto, Gustavo Pacheco Pimentel virá fazer a apresentação da sua obra mais recente à sede do jornal O Almeirinense, no sábado dia 16 de dezembro, pelas 16 horas, associando-se também, deste modo, a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim na divulgação de mais uma monografia sobre a história do nosso concelho.

O estudo versa sobre o impacto da Terceira Invasão Francesa de Portugal na freguesia de Santa Marta de Moncão, que à época pertencia ao concelho de Santarém e que hoje é conhecida por Benfica do Ribatejo. Uma oportunidade única, a não perder, para o conhecimento histórico, não só daquela freguesia, mas de todo o espaço regional com especial enfoque nos concelhos ribeirinhos da margem esquerda.

De recordar que a publicação em livro de A Terceira Invasão Francesa de Portugal (1810-1811). Impacto Sobre uma Freguesia do Concelho de Santarém: Santa Marta de Moncão, e com prefácio da Professora Doutora Maria de Fátima Reis, veio à estampa no decurso de uma crónica histórica que o mesmo autor trazia no nosso jornal desde fevereiro do ano 2016.

Nascido e criado em Benfica do Ribatejo, Gustavo Pacheco Pimentel licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), é mestrando na especialidade de História Medieval, sendo a sua área predileta a História Regional e Local. É também membro da Academia Itinerarium XIV da Ribeira de Muge (Paço dos Negros), investigador do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e membro da direção da Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém.