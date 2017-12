Footkart faz balanço concluída a primeira fase da época

O Footkart faz um balanço muito positivo da primeira fase do campeonato.

“Pela segunda vez na sua história, o Footkart apurou para o Nível I (nível mais competitivo da Associação de Futebol de Santarém) quatro equipas e pela primeira vez duas equipas nos infantis (escalão que antecede o futebol 11, o que demonstra claramente que a continuidade competitiva nesse mesmo escalão irá estar assegurada no futuro). As seis equipas em competição no futebol 7 do Footkart inscritas na Associação de Futebol de Santarém conseguiram alcançar quatro primeiros lugares (Infantis Sub13 NT, Infantis Sub12, Sub11 e Sub10) um terceiro lugar (Infantis Sub13 JC) e um quarto lugar (Sub9)”, indica Vasco Carvalho.

O Presidente do clube apresenta ainda números da primeira fase do ano”: Em 50 jogos oficiais as seis equipas conseguiram triunfar em 38 jogos e empatar em 4 deles e alcançaram um registo notável de 322 golos marcados. Mais uma demonstração do trabalho desenvolvido no clube desde há muito tempo e que continua a melhorar a cada dia que passa. Demonstrando uma vontade de fazer história novamente este ano no futebol distrital e nacional. De referir ainda que, no futebol 9, o Footkart após disputadas três jornadas (um terço) do campeonato distrital é líder isolado e que, no futebol 11, o clube é também líder isolado no campeonato distrital da II divisão pelo que o objetivo definido no início da época de conseguir subir à primeira divisão distrital no Escalão de Iniciados está bem “encaminhado”. Sendo certo, que ainda estamos numa fase prematura da época, é importante neste momento fazer um balanço do que já se passou até ao momento desportivamente e continuar o trabalho delineado na pré-época. Podemos concluir, que até ao momento, tem sido extraordinário os resultados no futebol 7, no futebol 9 e no futebol 11″, conclui.

No futebol 3, futebol 5 e futebol 6, o Footkart mostra uma evolução com participações desportivas que garantem um futuro do clube.