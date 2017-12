Tribunal ordena interrupção de velório

Uma jovem de 33 anos de Fazendas de Almeirim morreu, no dia 5 dezembro, no Hospital Distrital de Santarém depois de lutar pela vida nos últimos meses. O funeral esteve marcado para esta quinta-feira, mas por ordem do Tribunal vai ser feita autópsia e o funeral foi adiado.

Ao que o nosso jornal apurou, a mulher ficou em estado critico depois de problemas quando iria ser submetida a um Angio-TC Coronária.

A família terá solicitado ao tribunal o apuramento de responsabilidades e como após a morte não foi feita a autópsia, as autoridades ordenaram que fosse feita agora depois de já se ter iniciado o velório.

A mulher de 33 anos deixa dois filhos menores.

