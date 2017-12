O melhor presente no último dia de Tiago Leite como Diretor da Segurança Social

O director de Segurança Social do Centro Distrital de Santarém, Tiago Leite, cessou esta quinta-feira, dia 7, a comissão de serviço devido à necessidade de “imprimir uma nova orientação à gestão dos serviços”, informou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social .

O Ministério terminou as comissões de serviço dos directores dos centros distritais de Santarém, Évora e Beja, bem como da directora adjunta de Segurança Social do Centro Nacional de Pensões.

Tiago Leite, nas primeiras declarações após conhecida esta decisão, disse que “na nossa vida passamos muito tempo a apontar os erros dos outros, não olhamos muitas vezes para os nossos, mas estamos sempre a apontar os erros dos outros e a ideia de todos termos um dom é exatamente o contrário, em que nós consigamos olhar para quem está ao nosso lado e consigamos perceber o dom que cada um tem, seja ele, seja quem for. Todos temos qualidades e temos os nossos defeitos, mas se nos centrarmos nas qualidades de cada um, vamos ver que a sociedade consegue ter uma vida muito melhor”.

O até agora diretor da Segurança Social terminou sublinhando que “por isso a única coisa que vos posso dizer é que hoje para mim é um dia muito especial, para aqueles que não sabem ainda, hoje é o meu último dia na missão como diretor de segurança social em Santarém e poder acabar com esta temática, com uma sala cheia de gente boa para mim é o melhor presente que eu poderia ter este Natal”, concluiu.

As declarações de Tiago Leite foram feita no fecho da semana que assinalou as comemorações do “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”.