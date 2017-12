Jantar Natal com lançamento do Kit adepto

Realizou-se esta sexta-feira, dia 8 dezembro, no Moinho de Vento, o Jantar de Natal do Footkart com meio milhar de pessoas e lançamento de algumas novidades.

“Noite de Glamour, de convívio entre a Família Footkart e de várias surpresas por parte da Direção do Clube para os presentes. Glamour porque, como já habitual, a Direção do clube proporcionou uma noite com pormenores inesquecíveis a todos que ficaram para sempre na memória”, descreveu Vasco Carvalho. Surpresas porque a Direção apresentou o Kit do adepto do Footkart e o Calendário Oficial do Footkart 2018.

O jantar reuniu perto de 500 pessoas.