Tempestada “Ana” não faz grandes estragos em Almeirim

No concelho de Almeirim as ocorrências mais graves com a passagem da Tempestade Ana foram mesmo a queda de alguns galhos de árvores. Pelo que o nosso jornal apurou, não houve registo de acidentes mais graves nem inundações.

Os distritos mais afetados forma: Porto (423 ocorrências), Lisboa (278), Braga (271), Aveiro (269), Viseu (255) e Coimbra (232).

O oficial de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil precisou que nos números relativos a Lisboa não estão contabilizadas as ocorrências registadas na cidade.

O acidente mais grave aconteceu em Marco de Cavaneses, com uma mulher de 42 anos morreu e um casal, aproximadamente da mesma idade, ficou ontem ferido na sequência da queda de uma árvore.