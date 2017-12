Utente do Lar da Misericórdia de Almeirim comemora 100 anos

Leonilde Flausino, utente do lar de S. José de Almeirim, fez na passada sexta-feira, 8 de dezembro, 100 anos de idade.

O dia foi vivido com muita alegria na família no Lar de Idosos da Misericórdia de Almeirim, a festa contou com a presença de todos os familiares mais chegados e com a animação das colaboradoras do Lar. A “centenária” é dona de uma boa disposição invejável, é uma amante de uma boa conversa, uma excelente contadora de histórias e lembranças do antigamente.

É certamente umas das cidadãs mais velhas do concelho de Almeirim e umas das mais velhas de Portugal.