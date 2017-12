RUTIS com projeto reconhecido nos Prémios Europeus de Inovação

As “Universidades Seniores Portuguesas”, representadas pela RUTIS, foram um dos oito projectos comtemplados nos Prémios Europeus de Inovação em Politicas Públicas (Innovation In Politics Awards), na categoria Comunidade entre cerca de 600 candidaturas de toda a Europa, tendo sido a única proposta portuguesa comtemplada.

Esta iniciativa pretende premiar as políticas públicas mais inovadoras na Europa e a entrega dos Prémios decorreu numa Gala no Salão Nobre da Câmara Municipal de Viena de Áustria no passado dia 6 de Dezembro.

A candidatura da RUTIS, avaliada por 1022 jurados europeus, destacou-se pelo seu dinamismo, diversidade de actividades e por ter sido apoiada, praticamente desde o início, pelos diferentes governos. A publicação da Resolução de Conselhos de Ministros nº76 em 2016, fez desta iniciativa da sociedade civil uma verdadeira política pública.

“Em mais um momento de comemoração pelo reconhecimento do valor das universidades seniores, depois de recentemente nos ter sido atribuído o prémio nacional da Associação Direito de Apreender”, conclui a RUTIS.