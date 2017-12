Pai Natal chega ao Conde de Sobral

No dia 13 de dezembro as crianças do pré-escolar do Colégio Conde de Sobral receberam a visita do Pai Natal da empresa “Bom Caseiro”.

Após algumas animações e cânticos de natal, o célebre Pai Natal partilhou com todas as crianças um delicioso lanche de pão com chouriço e sumos.

Com estas iniciativas as crianças do Colégio Conde de Sobral têm a oportunidade de conviver e partilhar vivências com diferentes membros da comunidade local, adquirindo o verdadeiro significado de natal através da partilha, solidariedade e generosidade.

Simultaneamente , preparamos ao longo deste mês a nossa festa de natal, lembrando o nascimento de Jesus através de diversas atividades e experiências .