Fazendense surpreende Mação e continua invicto. União de Almeirim perde em Ferreira do Zêzere

Sortes diferentes a sorrir para as equipas do concelho de Almeirim, na 11ª jornada, do campeonato distrital da 1ª divisão de Santarém.

O Fazendense impôs a primeira derrota ao líder do campeonato e ainda não sabe o que é perder desde abril, os charnecos receberam e venceram o Mação por 2-0 . Benny e Isas fizeram o golo e promoveram a equipa de Fazendas de Almeirim ao terceiro posto da classificação.

O União de Almeirim deslocou-se a Ferreira do Zêzere mas não conseguiu evitar a derrota por 3-2. Bernas e Hugo Monteiro foram os marcadores do clube almeirinense. O União segue na sexta posição do campeonato com 19 pontos, menos dois que o Fazendense.

O Benfica do Ribatejo, que milita na 2ª divisão distrital, voltou à competição com uma derrota por 1-0 frente ao Barrosense. A equipa segue na oitava posição com oito pontos conquistados.