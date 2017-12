Triunfadores de 2017

Depois de terminada a temporada de 2017, é tempo de refletir no que aconteceu. Uma temporada com altos e baixos, uma temporada que deixou algo a desejar, uma temporada com cartéis repetitivos, uma temporada digna de alguns registos positivos, a saber:

– A ascensão da ganadaria “Casa Prudêncio”, os debutes de alto nível do rejoneador Diego Ventura, o cartel do ano montado por João Pedro Bolota no Dia de Portugal, em Santarém, com Diego Ventura, El Juli e Morante de La Puebla, o comportamento dos Grupos de Forcados Amadores de Vila Franca e de Montemor, o trabalho desenvolvido pela novel empresa gestora da praça de toiros de Coruche, entre outros.

A exemplo de temporadas anteriores, em nosso entender passamos a enunciar os triunfadores da temporada de 2017:

– Novilheiro, João Silva “El Juanito”;

– Peão de Brega, António Telles Bastos;

– Bandarilheiro, Cláudio Miguel;

– Matador de Toiros, El Juli;

– Cavaleiro Amador, Joaquim Brito Paes;

– Cavaleiro Praticante, David Gomes;

– Cavaleiro de Alternativa, João Telles Jr.;

– Grupo de Forcados, Amadores de Vila Franca de Xira;

– Forcado, Francisco Borges (Amadores de Montemor);

– Rejoneador, Diego Ventura;

– Empresa, Aplaudir e João Pedro Bolota;

– Ganadaria, “Casa Prudêncio”;

– Apoderado, não considerado.