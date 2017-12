O estado da campanha e a nova etapa

É com muita felicidade que informo mais uma vez a todos… Recebi o dinheiro da segurança social.

Esta verba é destinada à aquisição da cadeira de rodas com verticalização, uma grua de colocação da cadeira de rodas dentro do carro (visto esta pesar 190kg), e um elevador de transferências, para me transferir para fora da cadeira.

Desde o primeiro momento, me foi dito os longos e tortuosos processos até alcançar os necessários produtos de apoio.

Com a ajuda de muitos amigos enfrentámos o desafio, de alcançar, pelo menos a cadeira de rodas, ponto muito urgente da minha saúde e mobilidade.

Batemos a muitas portas, fizemos incomodar muitas pessoas, demos entrevistas, escreveu-se artigos, recolheu-se muitas tampas, fizeram eventos, travou-se novas amizades, muitas partilhas, muitos like’s, deu-se a conhecer esta realidade.

Tenho sido acarinhado por todos, dando os parabéns pelo sucesso desta campanha.

Desde a entrada dos documentos na segurança social até o efetivo pagamento, passaram 73 dias. Não é comum, mas, deveria ser, a todos com problemas graves de saúde, que dependem como eu, de equipamentos para não degradar mais o estado atual.

Juntamos muitas tampas, até a data 25900 kg, graças à coragem de todos os meus amigos…

As tampas e as verbas desta campanha tem o destino de adquirir os restantes equipamentos necessários. Não foram solicitados conjuntamente com a cadeira de rodas, para não, complicar, mais um processo já por si complexo.

Vou recolher as tampas destinada a esta campanha até 31/12/17.

Já fiz as encomendas, imediatamente após receber o dinheiro da segurança social.

Neste Natal recebi os meios para adquirir a tão esperada cadeira de rodas, mas, não a vou ter.

Sinto-me como as crianças á espera do Natal, que para mim será depois dos Reis.

Este equipamento é customizado, logo, obedece aos tempos de fabrico e entrega…

Tenho um conjunto de problemas que aguardo, para resolver depois de ter a cadeira de rodas.

Pendentes por falta de mobilidade, alterações aa rotinas, esperança por uma nova fase, diferente e cheia de desafios.

Desafios estes vou certamente partilhar convosco…

Pequenos pontos necessários apresentar a sociedade, pontos tão banais para a pessoa comum, e muito penalizadora para a mobilidade.

Gostaria de desejar a todos um feliz Natal.

Muito obrigado