Águas do Ribatejo é caso de estudo

O Banco Mundial “World Bank”, entidade com 189 membros de 170 países reconhece a Águas do Ribatejo como um caso de sucesso na agregação de sistemas de abastecimento de água e saneamento.

A empresa municipal que assegura o abastecimento de água e saneamento nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas foi uma das duas entidades gestoras portuguesas apontadas como exemplo a seguir num estudo que contemplou 14 casos de sete países e quatro continentes.

Um vídeo realizado pelo Banco Mundial mostra os principais indicadores de sucesso da empresa com entrevistas com o ex- Presidente da Câmara Municipal de Benavente, António José Ganhão, um dos fundadores da empresa; Francisco Oliveira, Presidente do CA da AR e da Câmara Municipal de Coruche; Jaime Melo Baptista ex- Presidente da Entidade Reguladora (ERSAR) e um dos principais investigadores dos sistemas de abastecimento e saneamento; José Henrique Zenha, consultor na área do ciclo urbano da água, entre outros.

Francisco Oliveira, Presidente da AR, congratula-se com a escolha do Banco Mundial e partilha o sucesso com todos os que deram vida à empresa criada há 10 anos num cenário “muito complicado”. O autarca fala num “ato de coragem, determinação, visão estratégica e enorme solidariedade” e recorda que para atingir este patamar foram fundamentais as parcerias que a AR estabeleceu com as várias entidades.

“É um reconhecimento do que foi feito nesta região. Estamos muito orgulhosos mas ao mesmo tempo conscientes da responsabilidade que temos para manter e, se possível melhorar, os níveis de qualidade dos serviços que prestamos a 150 mil pessoas”, refere Francisco Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da Águas do Ribatejo EM, SA.

O vídeo do Banco Mundial foi apresentado no Seminário comemorativo dos 10 Anos da AR no dia 13 de dezembro.

O evento patrocinado pelo Ministério do Ambiente contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, fundadores da AR, atuais órgãos sociais, Entidade Reguladora, Agência Portuguesa do Ambiente, Comissão Diretiva do POSEUR |PORTUGAL2020, CCDR-LVT, Ordem dos Engenheiros, Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA),Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB), dezenas de entidades gestores, investigadores e especialistas do setor da água.

Vídeo e resumo genérico do estudo: http://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/water-aggregation-toolkit