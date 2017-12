O Fazendense perdeu, este sábado, frente ao Mação por 3-0 em jogo a contar para a Taça do Ribatejo.

Depois do U. Almeirim e Benfica do Ribatejo terem sido eliminado na fase de grupos, agora já não há equipas do concelho na importante prova da Associação de Futebol de Santarém.

Quartos de Final | 28 de Janeiro de 2018

Torres Novas – UD. Santarém sad

U. Tomar – Glória do Ribatejo

Mação – Samora Correia

Emp. Comercio – Ferreira do Zêzere Ou Riachense