“Será difícil e terá muitos espinhos”, diz o novo treinador do U. Almeirim

Tal como o Jornal O Almeirinense avançou, Pedro Cunha “Rebita” era o treinador melhor colocado para assumir a equipa sénior do União de Almeirim Esta quinta-feira ao inicio da noite o União Futebol Clube de Almeirim apresentou o seu novo Treinador da equipa sénior, Pedro Cunha “Rebita”. O treinador que já deu ao clube uma Taça do Ribatejo em juniores, na época passada, regressa agora a uma casa que bem conhece.

Nas redes sociais, Pedro Cunha “Rebita” já disse que “as palavras de ordem neste momento será trabalho, atitude, vontade e compromisso, com essas premissas, certamente seremos mais fortes e estaremos mais preparados para o futuro”. O treinador reconhece que “o caminho será difícil e terá muitos espinhos, mas não há mais prazer do que triunfar sobre a pressão e dificuldade. Estou convicto com o tempo iremos praticar bom futebol e vamos trazer mais almeirinenses a ver os nossos jogos e deixá-los orgulhosos. Vamos a luta e ao trabalho”, concluiu.