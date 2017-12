A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim faz as obras de reabilitação da Arena d’Almeirim. Na última reunião de câmara foi aprovado, com seis votos a favor e um contra o protocolo para obras, a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia para instalar o Posto de Turismo na Praça de Touros e utilização de sanitários.

Estas obras foram estrategicamente pensadas, pela localização privilegiada da Arena d’Almeirim, no seio da “Sopa da Pedra”, contígua aos restaurantes por onde passam milhares de pessoas por dia.

Previa-se que a obra começasse no inicio deste ano, mas tal não foi possível devido a questões regulamentares que implicaram alterações de algumas especialidades. Findo os condicionalismos legais, a obra que tem grande importância para a cidade de Almeirim e para a sustentabilidade da Misericórdia continua em marcha.

Aqui será instalado o Posto de Turismo e outros quinze espaços comerciais, dedicados essencialmente a lojas com produtos de Almeirim, complementando-se assim a promoção de Almeirim e das suas iguarias.

Com o objetivo de promover e dinamizar este espaço multiusos, a Misericórdia de Almeirim criou um gabinete responsável pela gestão dos espaços comuns e dinamização da arena, onde se realizarão espectáculos multiculturais, que irão muito para além da atividade taurina.

Esta obra terá o apoio financeiro da Autarquia, como contrapartida da instalação do Posto de Turismo e utilização de um módulo de casas de banho para uso público.