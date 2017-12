Ponte D. Luís condiciona ao trânsito

A Infraestruturas de Portugal está a executar trabalhos de reposicionamento dos aparelhos de apoio da Ponte D. Luís sobre o Rio Tejo, na EN114 entre Almeirim e Santarém.

No desenvolvimento desta intervenção, torna-se necessário proceder ao condicionamento do trânsito sobre o tabuleiro da ponte, através da implementação da circulação alternada regulada por semáforos, na noite de quarta-feira (dia 3 de janeiro) para quinta-feira (dia 4 de janeiro) entre as 22h e as 6h.

Este condicionamento estará devidamente sinalizado no local e conta com o apoio das autoridades policiais na coordenação do trânsito.

A execução desta tem como objetivo a melhoria das condições de circulação na travessia da Ponte D. Luís na EN114.