Está a porta um novo ano…

Partilhamos mensagens de felicidades, para que este novo, seja mais proveitoso que o anterior. Queremos mais e melhor de tudo o que nos realiza…

Revivendo a ano que está a finalizar, nomeamos os dias, os momentos que passaram bons e maus.

Neste ano passei por muitas situações, nunca que não imaginei. Mas vejo agora depois, que foram necessárias.

Quando no início do ano me remeto a um internamento, não imaginei que uma estadia de 2 meses fora de casa, fossem tão difíceis. Apesar do esforço da equipe, estar fora do nosso espaço de conforto e da minha família, mulher e dois pequenos foi de certa forma foi perturbador, assim como para eles.

Passei por uma melhora da minha qualidade de vida.

Atravessei por um processo complexo com aquisição de ajuda técnicas, mas recebi o carinho de muitas pessoas, ao qual estou profundamente agradecido.

Este ano que passou, na opinião de algumas pessoas dava um livro…

Tentarei faseadamente falar da minha experiência..

Mas agora desejo a todos um feliz ano Novo, e que todos se sintam acarinhado como eu senti nos últimos meses.