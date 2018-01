No passado dia 29 de dezembro de 2017, alguns antigos jogadores, treinadores e atuais estiveram reunidos para assinalar o fim de mais um ano.

Os elementos da família UFCA concentraram-se no estádio D. Manuel de Mello e depois seguiram para o jantar que decorreu no restaurante o Forno.

Já nos primeiros dias do ano, o clube lançou uma caderneta com cromos do clube unionista.