Catarina Martins debateu Igualdade de Géneros na Escola Secundária Marquesa de Alorna

A Escola Secundária Marquesa de Alorna (ESMA) foi novamente palco da palestra e debate sobre a igualdade de géneros inserida no projeto “Parlamento dos Jovens”, na terça-feira, 9 de janeiro, em Almeirim.

A iniciativa da Assembleia da República que tem como objetivo dar a conhecer e promover a participação na vida cívica e política, contou com a participação da deputada e coordenadora do partido político Bloco de Esquerda, Catarina Martins, jovens do 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário, do Diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim, José Carreira e de professores.

Ao longo das intervenções e debate, foram desenvolvidos e discutidos temas, tais como a desigualdade entre géneros, práticas de outros países que sejam modelos a seguir, o papel da mulher ao longo da história em sociedade, entre outros conteúdos.

Foram apontados vários exemplos de diferenças entre os géneros pela deputada do Bloco de Esquerda, tais como diferenças salariais, legislação visando as licenças de maternidade e percursos académicos.

A deputada acredita que as iniciativas têm vindo a ajudar na formação dos alunos, que assim “ficam mais habilitados a discutir problemas que lhes interessam, ou seja, têm que se juntar e pensar em coisas que nunca pensaram, trocar ideias, isso é sempre uma forma de crescermos e aprendermos”.

Catarina Martins adianta que também aprendem sobre a organização do poder político em Portugal, o que considera importante “o poder político determina uma boa parte da nossa vida, e é bom que se conheça a organização do estado, como funciona, até porque se não concordarem devem votar para mudá-lo”.

A deputada do Bloco de Esquerda garante que as questões da desigualdade entre géneros são questões extraordinariamente importantes, “seguramente, as gerações mais jovens têm um papel muito grande, a resolver este que é um problema de direitos humanos”, conclui a deputada.

José Carreira, explica que este tipo de iniciativas são bastante importantes para os alunos, sendo que “estes temas estão muito na ordem do dia, são muito importantes para a igualdade, para os nossos alunos e o seu futuro”, finaliza o Diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim.