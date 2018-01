Última Hora: U. Almeirim corta relações com Footkart

O União Futebol Clube de Almeirim corta as relações institucionais com o Footkart, por votação unanime em reunião extraordinária da sua direção realizada no passado dia 7 de janeiro.

“Somos um clube a caminho dos 84 anos de história; Contribuímos há mais de 8 décadas para a nossa comunidade, formando jovens atletas da cidade e do concelho, incutindo-lhes valores éticos e desportivos”, diz o U. Almeirim.

Sem adiantar casos concretos, o U. Almeirim diz que “muitas seriam a razões que poderíamos enumerar mas escolhemos começar pelo princípio de tudo:

– A incoerência e má-fé, na quebra do acordo pela restruturação do futebol na cidade;

– A constante falta de respeito no relacionamento desportivo diário;

– A irracionalidade da tentativa de subalternizar o nosso clube na organização de torneios conjuntos;

– A menorização do nosso clube nos torneios organizados por aquela entidade;

– A quebra de protocolos e pactos, mesmo aqueles propostos por eles, nomeadamente quanto à permuta e troca de jogadores, em vigor desde a época passada e frequentemente transgredido;

O U. Almeirim conclui a nota a que O Almeirinense teve acesso a dizer que “tudo isto trouxe-nos a esta lamentável realidade, a este momento, que para o clube representa um desígnio claro, de quem representa e de quem não representa Almeirim, de quem defende a ética, de quem defende a coerência, de quem respeita, de quem forma educando”.

Depois de conhecido este comunicado, o Jornal O Almeirinense vai tentar obter uma reação do Footkart.