Choque entre duas viaturas provoca ferido na Nacional 368 que liga Tapada a Alpiarça

Um choque entre duas viaturas provocou ferimentos considerados ligeiros a um dos ocupantes, esta quinta-feira, 11 de fevereiro, na Estrada Nacional 368 que liga a localidade da Tapada à Vila de Alpiarça.

O acidente envolveu uma viatura ligeira de mercadorias e uma viatura ligeira de passageiros. O único ferido desta ocorrência foi encaminhado ao Hospital Distrital de Santarém. A via de circulação foi cortada ao trânsito para prestação de socorro e para limpeza da via.

No local estiveram oito elementos dos Bombeiros apoiados por três viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.