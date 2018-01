Footkart organiza torneio dos Reis

O Footkart organiza o oitavo encontro dos Reis do Footkart nos dias 13, 14 e 21 de janeiro em futebol 7 e futebol 11.

No próximo fim de semana, sábado (dia 13 de janeiro durante todo o dia) no campo de futebol 7 junto ao pavilhão ABC e no campo de futebol 11, no domingo (dia 14 de janeiro durante todo o dia) somente no campo de futebol 11 junto às piscinas. No dia 21 de janeiro, apenas no período da tarde, no campo de futebol 11 junto às piscinas.