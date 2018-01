U. Almeirim e Fazendense finalizam primeira volta do campeonato a vencer

Foi com vitórias que União de Almeirim e Fazendense arrancaram a segunda volta do campeonato distrital da 1ª divisão de Santarém. O União de Almeirim foi a Abrantes vencer por 2-1 e o Fazendense recebeu o Torres Novas que venceu por 1-0.

A vitória da equipa de Fazendas de Almeirim só foi garantida já no final da segunda parte da partida. Cláudio marcou o golo da vitória dos “charnecos”. O Fazendense soma seis vitórias na competição e segue em 3º na tabela, com 24 pontos.

Marco Neves e Tiago Dias foram os protagonistas da vitória por 2-1 do União de Almeirim frente à UD Abrantina. Com seis vitórias no campeonato, o União de Almeirim, segue na quarta posição com 23 pontos no campeonato.

No campeonato distrital da 2ª divisão serie B, o Benfica do Ribatejo somou a quinta derrota frente ao Pontével, o resultado ficou fixado no 1-0.