Terra tremeu em Almeirim

Esta segunda-feira, 15 janeiro, a terra tremeu na zona centro do país e sentiu-se no concelho de Almeirim. Ainda não são conhecidos mais pormenores do sismo, apenas alguns relatos que estão a ser feitos nas redes sociais.

O abalo foi registado às 11h51.

Um sismo de magnitude 4,9 na escala de Richter foi sentido ao fim da manhã desta segunda-feira em Portugal continental. O terramoto teve o epicentro localizado a cerca de 8 km a norte-nordeste de Arraiolos (a sensívelmente 100 kms de Almeirim), segundo os dados fornecidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Em Almeirim não há registos quaisquer danos materiais e humanos, segundo avança o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro.

