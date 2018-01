Diogo Neves lesionou-se gravemente no braço direito, este sábado, em Itália.

O jogador almeirinense, depois de na semana passada se ter lesionado num olho, ontem tinha acabado de iniciar o jogo, quando levou com uma bolada fortíssima num braço, tendo ficado gravemente lesionado.

Chegou a pensar-se que teria uma fractura no braço, mas acabou por se perceber que tem uma luxação, com alguma gravidade num tendão do braço direito.

O Bassano de Diogo Neves venceu por 6-4.