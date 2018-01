Mais um parque de estacionamento gratuito

O novo parque de estacionamento criado nos antigos celeiros da EPAC vai abrir no final de janeiro, ou no limite no inicio de fevereiro, e é de acesso gratuito.

A autarquia vai ainda colocar sinalização, comprar árvores para colocar no local e mesmo que não tenha a iluminação definitiva, o espaço com 80 lugares vai abrir.

A demolição dos antigos celeiros começou em maio de 2016 e prolongou-se por junho, uma vez que foi necessário recorrer a equipas especializadas dada a existência de fibrocimeneto.

Nesta obra vai ainda ser aumento o pavilhão Alfredo Calado, nova entrada do pavilhão e reformulação do estacionamento ai existente. “É quase um hectare que é devolvido à cidade e que iremos utilizar para criar um parque de estacionando entre a Rua Condessa da Junqueira e Av. 25 de Abril, para perto de 80 lugares, uma praça frente ao pavilhão e um espaço de desporto informal ao longo da Avenida”, destacava na altura Presidente da autarquia.