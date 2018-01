Acidente com crianças: Taxa crime no teste do balão

O condutor que provocou o acidente no sábado a noite, 27 de janeiro, na Rua de Alpiarça, terá acusado uma taxa de álcool superior ao permitido por lei, segundo apurou o nosso jornal.

O Almeirinense sabe que a taxa registada pode levar a que seja mesmo acusado de crime. Os dois veículos ligeiros colidiram frontalmente na Rua de Alpiarça, em Almeirim. Quer no carro que provou o acidente, quer na outra viatura seguiam crianças, que não ficaram feridas.

Segundo foi possível apurar no local, um dos veículos envolvidos terá errado a trajetória à saída da rotunda e embateu de frente com o outro veículo ligeiro. Duas pessoas que seguiam numa das viaturas foram assistidas no local pelos bombeiros, não sendo necessário transporte ao hospital.

O trânsito na rua de Alpiarça esteve condicionado durante mais de meia hora.

No local estiveram sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por três viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.