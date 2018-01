No dia 7 de março, Almeirim vai receber Nilton para um grande espectáculo de stand-up com as receitas a reverterem para a Constança.

Nilton conheceu através da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim o caso da menina Constança, um caso que não deixa ninguém indiferente, uma criança que aos dois anos se depara com um diagnóstico raro que comprometerá progressivamente as suas funções motora e intelectual.

O espectáculo realiza-se à noite e em breve serão colocados à venda os bilhetes.