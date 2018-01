Braulino está de saída do comando técnico do Raposense. Na base da decisão podem estar incompatibilidades com os jogadores da equipa.

O Raposense apurou-se para a segunda fase no Grupo 1, o mesmo grupo do Paço dos Negros mas começou com uma derrota a segunda volta do campeonato.

A direção já tem em mente o técnico que pretende contratar e nas próximas horas deve fazer o anuncio.