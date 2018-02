Jovens almeirinenses arriscam em Coruche

Rita Ribeiro e Ricardo Coelho são dois jovens almeirinenses, que decidiram apostar numa área que nada tem a ver com a formação. O receio que sentiam, não foi motivo para cortar as asas do sonho de se estabelecerem por conta própria.

Há quanto tempo abriu a Rolsorraia?

Iniciámos há cerca de um mês (11/12/2017).

Porquê esta área de negócio?

Esta área de negócio demorou algum tempo a ser decidida por nós, visto que ambos somos de áreas completamente opostas. Acabamos por optar pelo ramo do Ricardo, uma vez que tem 9 anos de experiência nesta área de trabalho, sempre por conta de outrem. Sentimos que era a altura ideal para arriscar e abrirmos uma loja por nossa conta.

Sendo que são de Almeirim, porquê uma loja em Coruche?

O mercado em Almeirim nesta área encontra-se saturado, pela existência de várias lojas no ramo. Não queríamos investir num local onde a exploração já existisse. Após a pesquisa de possíveis locais no distrito, decidimos estabelecer-nos em Coruche. A concorrência era menor, e com dedicação e trabalho poderíamos evoluir no mercado.

Que serviços e produtos podemos encontrar no vosso estabelecimento?

Em termos de serviços, temos a vantagem de nos encontrarmos ao dispor do cliente a qualquer hora do dia em caso de urgência. Fazemos entregas ao domicílio, e a nível tecnológico, respondemos rapidamente pelo Facebook, e-mail ou sob consulta do site (brevemente disponível) em orçamentos e preços.

A nível de produtos, destacamos: rolamentos, ferramentas e acessórios auto, agrícolas e industriais, também fazemos revisão / manutenção de extintores, assim como venda de placas sinalética em parceria com a JTS. Uma mais valia que sentimos para com a nossa terra, é que o facto de nos deslocarmos todos os dias para Almeirim, aceitamos encomendas e trazemos no dia o produto.

O que vos diferencia no vosso ramo?

Em primeiro lugar, o nosso foco é a satisfação do cliente. Ter preços competitivos no mercado. E proporcionar comodidade aos clientes como é o caso, (anteriormente descrito), as redes sociais, e-mail, site para facilitar a deslocação ao espaço físico da loja. Hoje em dia, as pessoas estão “ligadas” a toda a hora às redes sociais e grande maioria dos pedidos de cotação surgem por esta via. E nós não nos importamos nada (risos)… É uma forma de mantermos proximidade com os clientes!

Contactos:

Telefone: 243 675 001

Telemóvel: 913 098 789