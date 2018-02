Avaria em autocarro estraga internacionalização do Footkart

Este sábado, o estádio Municipal de Almeirim deveria ter recebido um jogo internacional da equipa de Infantis de 2005 do Footkart com o Hangzhou Greentown Football Club, mas uma avaria no autocarro da equipa chinesa inviabilizou a realização do jogo.



O Clube chinês encontra-se a estagiar em Portugal, mais concretamente em Lisboa, a preparar a sua participação no Algarve Youth Cup que se realiza em Vila Real de Santo António de 25 a 31 de março.

O Hangzhou Greentown Football Club é um clube de futebol de Hangzhou, Zhejiang na China, fundado em 14 de janeiro de 1998 e joga atualmente na China League One, a segunda divisão da China. O clube foi campeão da em 2006 da Segunda Divisão Chinesa, sendo promovido à disputa da CSL.

O jogo pode agora realizar-se na terça-feira.