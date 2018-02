No próximo mês de maio, entra em vigor o Regulamento geral de Proteção de Dados (RGPD) que será obrigatório para todas as empresas, independentemente da dimensão e do setor.

Este novo Regulamento introduz alterações significativas às regras atuais de proteção de dados, impondo às organizações novas obrigações, cujo incumprimento é punido por elevadas coimas que podem ascender a 4% da faturação global ou 20.000.000,00.€

Sensíveis a esta questão e com o intuito de esclarecer e informar quais são as novidades e obrigatoriedades a partir de Maio, a MOVALMEIRM vai promover no dia 23 de fevereiro, pelas 21h, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, uma sessão de esclarecimento sobre o tema “ Novas Regras da Proteção de Dados”, com a Professora Doutora Elionora Cardoso- Jurista e Professora Adjunta convidada do ISCAL.

A sessão de esclarecimento é aberta a Associados e não Associados mediante as condições estabelecidas para a inscrição.

Para efetuar a sua inscrição contacte-nos via email para movalmeirim@gmail.com a fim de validar a sua inscrição até ao dia 20 de Fevereiro de 2018.

Condições para Inscrição :

Para associados da MovAlmeirim Gratuito / Até 2 pessoas por associado

Para Não-Associados 50,00 € + Iva / Por participante

IBAN : PT50 0045 5472 4026 4623 6893 2