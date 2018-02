GNR de Almeirim recebe Tablets

A Câmara Municipal de Almeirim aprovou a cedência de dois tablets à GNR para as fiscalização no âmbito da defesa da floresta contra incêndios.

Recorde-se que o Comando Territorial de Santarém, no âmbito da Operação Floresta Protegida, está a realizar uma ação de sinalização e georreferenciação dos terrenos que careçam de limpeza. Esta ação, que conta com o empenhamento de militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro e dos Postos Territoriais, tem como objetivo sensibilizar e aconselhar os proprietários para os comportamentos preventivos a ter na defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente o cumprimento voluntário da limpeza das faixas de gestão de combustível.

A Operação Floresta Protegida, que se desenvolve em todo o território nacional, com ações desta natureza, teve início a 15 de janeiro e irá prolongar-se até ao próximo dia 15 de março.