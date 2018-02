Almeirim adere à iniciativa “Dia da Internet Mais Segura”

A Câmara Municipal de Almeirim aderiu à iniciativa “Dia da Internet Mais Segura”, que este ano se comemorou a 6 de fevereiro, desta vez sob o lema “Cria e partilha com responsabilidade: uma melhor Internet começa contigo”.

Este evento é organizado pela REDE INSAFE (rede internacional de cooperação dos projetos que promovem a sensibilização para uma utilização mais segura da Internet pelas pessoas) e em Portugal por várias entidades.

Serão realizadas ações, durante o mês de fevereiro, em colaboração com as escolas aderentes, no sentido de sensibilizar a comunidade educativa para a utilização da Internet em segurança.