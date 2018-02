Alunos de Almeirim recebem 24 mil euros

A Câmara Municipal de Almeirim atribuiu, no 5 fevereiro, as bolsas de estudo para o ano de 2018. À semelhança do ano passado, a autarquia vai distribuir em apoios aos estudantes universitários pouco mais de 24 mil euros.

Foram entregues cinco bolsas de apoio aos transportes para alunos que estão colocados em Santarem e outras 15 bolsas a alunos deslocados fora da região.

Maria Emília Moreira, Vereadora com o Pelouro da Educação, disse a O Almeirinense que “são apoios muito importantes, alguns deles teriam muitas dificuldades para suportar todas as despesas”.

Os apoios começarão a ser dados de imediato.