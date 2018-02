CADCA cria escola de dança de Hip-Hop, Dança Contemporânea e Sevilhanas

O Centro Amador de Desporto e Cultura de Almeirim (CADCA) criou recentemente uma Escola de Dança Contemporânea, Hip-Hop e Sevilhanas, um projeto que visa dinamizar a cidade nesta área.

As aulas são abertas à comunidade, realizam-se às segundas, quartas e sextas-feiras em horário pós laboral e o pontapé de saída é já na próxima segunda-feira, 12 de fevereiro, com a aula de Hip-Hop pelas 18 horas, no pavilhão Alfredo Bento Calado (ABC).

A Dança Contemporânea realiza-se sempre entre as 18h e as 20h30, à segunda-feira no Pavilhão ABC e à quarta-feira na P3. As aulas de Hip-Hop realizam-se à segunda e sexta-feira, das 18h às 19h30, no pavilhão ABC. O palco das Sevilhanas é a Casa do Povo, às segundas-feiras entre 18h e as 19h30.

Esta modalidade está disponível para toda a população dos 3 aos 65 anos de idade. Para mais informações deve entrar em contacto com os responsáveis do projeto através da página Escola de Dança CADCA.