Pedro Ribeiro apoio António Gameiro

António Gameiro, atual presidente da Federação Distrital do PS de Santarém, conta com o apoio de Pedro Ribeiro na recandidatura a novo mandato à frente dos socialistas do Ribatejo.

“Após uma longa e ponderada reflexão”, e “terminadas as eleições autárquicas onde o PS de Santarém obteve a sua maior vitória eleitoral de sempre”, assumiu António Gameiro.

“Candidato-me em nome da renovação de políticas e de políticos, abrindo o PS à participação dos mais novos, abrindo espaço à participação cidadã independente na construção de um futuro melhor para as populações do nosso distrito”, refere também o atualmente deputado na Assembleia da República.