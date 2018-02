Milhares de foliões assistiram na tarde deste domingo, 11 de fevereiro, à primeira saída do Corso de Carnaval de Benfica do Ribatejo. Terça-feira, 13 de feveireiro, volta novamente à rua.

A chuva esteve presente no início do trajeto mas os milhares de espectadores não arredaram pé da vila. O corso contou com mais de 15 carros alegóricos e diversos grupos.

Veja aqui algumas das melhores imagens: