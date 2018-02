Lagarta do pinheiro invade Zona Norte

Várias árvores do Parque da Zona Norte estão a ser invadidas por lagartas do pinheiro colocando em risco a saúde dos utilizadores do parque e até dos animais que frequentam esta zona.

A situação tem ocorrido últimos dias na zona do skate park. Recentemente, ocorreu uma situação idêntica na Escola Canto do Jardim, vulgarmente conhecida por P3.

Segundo O Almeirinense apurou durante a passada semana os funcionários da junta da freguesia de Almeirim estiveram a curar as árvores do Parque da Zona Norte, mas esses trabalhos não resolveram por completo este problema.

De recordar que em maio de 2017, por sugestão da vereadora da CDU Sónia Colaço, a câmara colocou 38 ninhos de chapim um pouco para toda a cidade para mitigar a proliferação de lagarta do pinheiro, visto ser o natural predador deste animal. A Zona Norte é um dos locais onde foram instalados vários ninhos.

A lagarta do pinheiro é um inseto que ataca esta árvore enfraquecendo-a e provocando-lhe a morte. Porém, caso entre em contacto com humanos, tem também efeitos nocivos, como irritações na pele, nos olhos e no aparelho respiratório, enfraquecimento e vertigens. No caso de cães e de outros animais, o contacto com a Thaumetophoea pityocampa pode ser fatal, alerta a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos últimos anos têm-se observado ataques de elevada intensidade desta praga, facto que se atribui principalmente às condições climáticas verificadas, frisa a DGS.