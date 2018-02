Temperatura vai subir e muito em Benfica do Ribatejo

As previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera apontam para temperaturas a rondar os 17 graus, mas esta tarde, com o primeiro desfile do Carnaval 2018, as temperaturas vão subir em Benfica do Ribatejo.

Nos dias 11 e 13 de fevereiro, pelas 15h, todos os caminhos vão dar à EN 118 em Benfica do Ribatejo para mais uma edição do Carnaval na freguesia. São esperadas muitas centenas de pessoas para ver os 18 grupos inscritos dos quais 15 são carros.

A Presidente da Junta, Cândida Lopes, destaca que para a localidade este evento “tem muita importância, primeiro porque somos a única freguesia do concelho onde há um Carnaval e isso deixa-me extremamente orgulhosa, daí eu penso que melhor é impossível”.

A vice presidente dos Amigos da Galhofa sublinha que “muito mais do que no ano passado, pelo menos mais cinco grupos. A nossa ideia era com que todas as associações do concelho participassem, fizemos convite a todas as associações, tivemos mais alguma adesão e a ideia é crescer, cada vez crescer mais”, revela confiante.