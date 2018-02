20 kms soma mais três títulos

Em Fátima, no Estádio Papa Francisco realizou-se no passado sábado dia 10 o Campeonato Regional de lançamentos longos.

Numa tarde muito fria e bastante ventosa participaram nestes campeonatos oitenta e nove atletas em representação de doze clubes filiados, há a destacar a conquista de três títulos para atletas almeirinenses dos 20 kms.

Iuri Pires no lançamento do martelo Juniores ganhou com 41.80, no dardo Juniores e Seniores venceu

Ana Carolina Santos com 26.56 e no disco juvenis a vitória sorriu a Gonçalo Muidine com 39.82.