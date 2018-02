15ª jornada do Campeonato Amador de Futsal realiza-se em Fazendas de Almeirim

A 15ª jornada realiza-se este sábado, 17 de fevereiro, em Fazendas de Almeirim numa tarde desportiva diferente e a convite do CADCA de forma a promover a prova e modalidade na região. Pode acompanhar os jogos a partir das 15h00.

A transata 14ª jornada do Campeonato Amador de Futsal Santarém confirmou aquele que é, sem dúvida até ao momento, um caso único que não parece ter uma meta definida: o Cartaxense é a única equipa em 2018 que venceu todos os seus jogos disputados. Até onde poderá chegar a equipa treinada por Filipe Raposo? Desta feita um triunfo suado, sobre o CADCA por 4-3, mas que mantém a turma cartaxense no top-3.

Também Borussia e Vila Nova da Rainha, não apenas venceram os seus jogos, mas golearam os seus opositores: a turma borussiana, após um nulo ao intervalo frente ao lanterna vermelha Terceiro Anel, arrancou para um vendaval ofensivo que resultou em meia dúzia de golos sem resposta (6-0) e a confirmação que o campeão não venderá barato o seu estatuto de líder; já a turma da UDR, e com apoio dos seus adeptos que sempre se deslocam a Santarém, não deu hipóteses á Taberna do Quinzena e na segunda parte confirmou a goleada que terminou num 5-2.

Nos outros encontros da jornada registaram-se dois empates. Manique e Várzea proporcionaram um emotivo jogo que terminou com um 3-3 que claramente não agradou a nenhum dos conjuntos, ao passo que, Sardões e AB Team jogavam um importante desafio na busca do 8º lugar acabando o jogo tal e qual como começaram: separados por um ponto. O resultado foi um 2-2 que, no entanto, deixou tudo em aberto nesta luta acessa pelos Play-offs.