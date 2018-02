Todo o concelho participa na Recolha de Medicamentos

A décima Jornada de Recolha de Medicamentos, organizada pelo Banco Farmacêutico realizou-se este sábado, entre as 09h e as 19h, em Almeirim .

Foi a décima jornada consecutiva, e pela primeira vez a iniciativa realizou-se em todos os distritos de Portugal, depois de ter começado nos distritos de Lisboa e Setúbal.

O Banco Farmacêutico tem como objetivo ajudar as pessoas mais carenciadas através do fornecimento de medicamentos e de produtos de saúde. Os medicamentos recolhidos não sujeitos a receita médica e produtos de saúde, apenas dispensados em farmácias, serão doados a cada uma das 100 Instituições particulares de solidariedade social (IPSS). Em cada farmácia estava uma lista com as instituições correspondentes e os clientes doam os medicamentos conforme as necessidades das instituições.

Veja aqui as imagens das farmácias que aderiram à iniciativa no concelho de Almeirim: