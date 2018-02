Atletas dos 20 kms consquistam ouro e prata

Do nível I participaram os atletas: Gabriel Lázaro e Carolina Franco; Camila Ramos, Leonor Castro e Sara Florêncio; Raquel Falcão, Leonor Boiça, Matilde Mello; Mafalda do Canto, Maria Pedro, Matilde Cunha; Maria Cravo, Leonor Farinha, Madalena Cunha; Rita Bragança, Maria Tomé, Ema Jacinto; Petra Bento, Matilde Amorim, Mafalda Mello. Do 2º nível: Matilde Oliveira, Constança Piscalho, Leonor Marques; Madalena Caetano, Catarina Légua, Leonor Russo; Carolina Florêncio, Francisca Pinhal, Rita Ferreira; Daniela Carvalho, Joana Lobato, Maria da Luz; Joana marques e Francisco Garrido.