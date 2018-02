Ilha arde em Almeirim

Um contentor do lixo subterrâneo ardeu, esta segunda-feira, dia 19, na Rua Conde Sobral, em Almeirim. Pelo que O Almeirinense apurou, os Bombeiros Voluntários de Almeirim foram chamados pelas 12h30 e apagaram o fogo.

Um ilha de lixo e reciclagem com quatro bocas pode custar 20 a 25 mil euros.

De recordar que no final de 2016, a Câmara Municipal de Almeirim lançou uma campanha de sensibilização e alerta para a colocação de brasas nos contentores do lixo no concelho. Na altura, a autarquia faz saber que ocorreram diversos incidentes ao longo das semanas de mais frio, obrigando os Bombeiros Voluntários de Almeirim a um trabalho desmedido e com elevados prejuízos para os bolsos dos contribuintes.