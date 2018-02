MAIS Lezíria 2018 arrancou com Encontro de Natação Adaptada

O MAIS Lezíria 2018 arrancou no passado dia 15 de fevereiro, com um Encontro de Natação Adaptada para Pessoas com Deficiência. A atividade teve lugar nas Piscinas Municipais do Cartaxo e contou com o apoio da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e dos seus 11 Municípios associados, da Associação de Desporto Especial do Distrito de Santarém e da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém (APPACDM – SANTARÉM).

Mais de meia centena de atletas participaram no Encontro de Natação Adaptada para Pessoas com Deficiência, representando as seguintes equipas: Almeirim – CRIAL;Rio Maior – C.E.E “O NINHO”; Município de Salvaterra de Magos; Santarém – APPACDM e Torres Novas – CRIT.

Estão todos convidados a participar nas atividades MAIS Lezíria 2018, cujo calendário prossegue da seguinte forma: